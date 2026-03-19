Un Set caudaloso recupera su cauce

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias del fin de semana del 6 al 8 de este mes en la zona de Sant Miquel de la Tosca, donde nace el río Set y que superaron los 90 litros por metro cuadrado en La Pobla de Cérvoles, El Vilosell y L’Albi, han hecho que su caudal aumente sensiblemente, hasta un nivel que no se había visto en años. También han puesto de manifiesto la necesidad de actuar en el cauce con urgencia, ya que no está correctamente delimitado y ni conservado, según los expertos. De hecho, el río no consta en el actual Plan Hidrológico, que gestiona todos los cursos fluviales de la cuenca del Ebro de 2022 al 2027. Es una situación que deberá corregir el futuro plan 2027-2033. Precisamente, la conselleria de Territorio ha licitado el proyecto de recuperación ambiental y ecológica del Set en el tramo de Alfés a Sudanell, de unos 9 km, y en su desembocadura en el río Segre, con una inversión que ronda los 60.000 euros. El río tiene una longitud de 45 km desde su nacimiento en la Serra de la Llena hasta el Segre y atraviesa el Segrià y Les Garrigues.

Según el profesor de la UdL Antoni Palau, doctor en Química, Física y Ciencias Ambientales y experto en gestión de suelos y aguas de la UdL, el Set es un río muy maltratado y vinculado a las obras y el entorno del pantano de L’Albagés, dentro del sistema de regadío del Segarra-Garrigues. El proyecto que la Generalitat quiere abordar se centra en la limpieza y definición de las riberas. El principal objetivo es erradicar la vegetación exótica e invasora, como la caña americana, que durante años ha ido tomando las orillas del río hasta dejar el curso indefinido; y potenciar el crecimiento de la flora autóctona.

Palau incidió en que el río, fuera del Plan Hidrológico del Ebro hasta la redacción del nuevo en 2027, no tiene caudal ecológico establecido. “Se supone que el nuevo plan se la tendrá que asignar”. Según los vecinos y agricultores de la zona, se ha caracterizado por ir seco la mayoría del tiempo. “Su estado de conservación no llega a bueno, por lo que precisa de un plan de mantenimiento en cuanto se le asigne un caudal ecológico”, indicó Palau.

Por otra parte, recibe las aguas residuales de pueblos sin depuradora como Cervià, L’Albi, La Pobla de Cérvoles o El Vilosell que van directamente el embalse de L’Albagés, por lo que será necesario incidir en su tratamiento, sobre todo si el pantano se usa para dar agua de boca a los pueblos de la Mancomunitat d’Aigües de Les Garrigues. Palau hizo hincapié en recuperar las antigua peixeras del cauce por su valor ecológico. Desde el Segarra-Garrigues aseguran que, en la actualidad, en el pantano de L’Albagés entra el mismo caudal por el río que por el canal principal con agua procedente del pantano de Rialb, en concreto 7 m3/s. En pocos días el embalse ha aumentado sus reservas. Ya superan los 26 hm3 y se prevé que en abril, a raíz del deshielo, supere el 50% de su capacidad, de 80 hm3.