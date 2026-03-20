Jóvenes trazan planes contra el sedentarismo

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Acabar con el sedentarismo entre los trabajadores de bonÀrea fue el reto que centró ayer el FP Challenge Ponent, celebrado en el auditorio de la Fundació bonÀrea en Guissona. En esta ocasión, una cuarentena de estudiantes del instituto de Guissona, el instituto La Segarra de Cervera, el instituto Alfons Costafreda de Tàrrega y el Centre d’Esports de Muntanya del Pallars participaron en el hackaton, nombre que recibe la prueba, divididos en 6 equipos.

Siguiendo la metodología Design Thinking, los grupos trabajaron para encontrar soluciones innovadoras al desafío propuesto por la empresa guissonense. Repartir bonos gratuitos entre los empleados para ir al gimnasio, hacer actividades en la naturaleza o ir rotando las tareas más repetitivas fueron algunas de las propuestas que se presentaron. Sin embargo, la idea ganadora fue bonÀrea-Line, una aplicación que mide las distancias que recorren los trabajadores durante los descansos laborales y que premia a aquellos que más caminan con distintos obsequios.

Las ideas surgidas durante la sesión se trasladarán ahora a la dirección de bonÀrea, que valorará las aportaciones de los jóvenes de cara a medidas que puedan ser implementadas en un futuro.

Karim Mourahib, estudiante de Administración en Cervera, aseguró que “esta actividad sirve para aprender a trabajar en equipo, algo que empresas como bonÀrea valoran mucho”. Otro de los participantes, Kelifa Diakite, de Guissona, destacó el hecho de “juntarnos personas de ciclos distintos, de modo que podemos sacar ideas muy interesantes”.

Según la coordinadora de FP del instituto La Segarra, Gisel Llobet, “no queremos una competición entre institutos, sino que trabajen cooperativamente para llegar a un objetivo común”. Por su parte, el profesor del instituto de Guissona, Miquel Àngel Hortí, subrayó el hecho de que “este año se han unido centros de otras comarcas”, ampliando el alcance de la jornada. El objetivo de los organizadores es seguir incrementando el número de institutos que participen en futuras ediciones.

La iniciativa forma parte del programa EmprènFP del departamento de Educación y Formación Profesional, que impulsa encuentros de innovación autogestionados por los centros educativos.