Oliana estrenará un ciclo de FP de Transporte y Logística

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Instituto Escuela de Oliana impartirá un ciclo formativo de grado superior en Transporte y Logística. Empezará el próximo curso escolar con 15 plazas y convertirá a este centro educativo en el primero del Alt Pirineu i Aran en ofrecer esta formación. Sustituirá a los estudios de Comercio Internacional que se impartían hasta ahora y que habían sufrido una disminución de la demanda.

El anuncio lo hizo ayer la Generalitat en las instalaciones que acogerán a los primeros alumnos. El secretario de Formación Profesional (FP), Francesc Roca, destacó que el ciclo formativo se ofrece “a demanda” de empresas del territorio como Taurus, que está en plena expansión internacional y que necesita de este tipo de perfiles profesionales. En este sentido, el director de recursos humanos de Taurus Group, Richard Rodríguez, dijo que poder contar con personas con esta titulación les permitirá “continuar la expansión” de la firma. Necesita cubrir entre 20 y 30 puestos de trabajo relacionados con el transporte y la logística, añadió.

La delegada del Govern en el Pirineo, Sílvia Romero, dijo que este ciclo representa una oportunidad para poner la formación profesional “en el centro de las políticas educativas, económicas y sociales”. La directora de los servicios territoriales de Educación en el Pirineo, Carlota Valls, añadió que estos estudios llegan en paralelo al proyecto del polígono industrial de Organyà y la ampliación del de La Seu. El coordinador territorial del FP en el Alt Pirineu i Aran, Miquel Bringueret, detalló que los estudios están orientados a “preparar profesionales capaces de organizar y gestionar las operaciones de transporte y logística dentro de las empresas”. Destacan las tareas de planificar rutas, gestionar almacenes y coordinar el transporte de mercancías.