El ciclo Públic! atrae a mil visitantes a los pueblos

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El ciclo de artes en las calles Públic! cerró el sábado su octava edición con una valoración muy positiva. Las cuatro propuestas de la programación desarrollada durante todo julio han reunido a mil espectadores en los pueblos de Claravalls, Santa Maria de Montmagastrell, Altet y la Figuerosa. La cifra ha crecido en relación a los últimos años y se ha percibido una mayor afluencia de público foráneo. El concejal de Cultura, Miquel Nadal, remarcó que su objetivo es facilitar puntos de encuentro y espacios de comunidad en todo el municipio: “Durante julio hemos podido disfrutar de espectáculos de gran nivel con una apuesta firme por la descentralización de la cultura y dando protagonismo a los pueblos en la programación de verano”. La Figuerosa acogió el sábado el último espectáculo, Quan no tocàvem de peus a terra de Circ Pistolet.