El ciclo Públic! atrae a mil visitantes a los pueblos
El ciclo de artes en las calles Públic! cerró el sábado su octava edición con una valoración muy positiva. Las cuatro propuestas de la programación desarrollada durante todo julio han reunido a mil espectadores en los pueblos de Claravalls, Santa Maria de Montmagastrell, Altet y la Figuerosa. La cifra ha crecido en relación a los últimos años y se ha percibido una mayor afluencia de público foráneo. El concejal de Cultura, Miquel Nadal, remarcó que su objetivo es facilitar puntos de encuentro y espacios de comunidad en todo el municipio: “Durante julio hemos podido disfrutar de espectáculos de gran nivel con una apuesta firme por la descentralización de la cultura y dando protagonismo a los pueblos en la programación de verano”. La Figuerosa acogió el sábado el último espectáculo, Quan no tocàvem de peus a terra de Circ Pistolet.