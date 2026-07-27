Llavorsí será la primera parada del Mercat Gourmand

El Mercado Gourmand hará su primera parada del verano en Llavorsí.Asociación Usuarios de Aloe Vera, Robel y Firalia

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El Mercado Gourmand hará su primera parada del verano en Llavorsí. La localidad del Pallars Sobirà acogerá por primera vez y estrenará este mercado. El recorrido continuará por el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran, el Berguedà, la Cerdanya y el Ripollès.

El primer fin de semana de agosto se parará en la plaza Biuse de Llavorsí con una docena de paradas. Los horarios los determinará el calor, pero se espera que al mediodía las paradas estén cerradas y reabriendo con el fresco de la tarde.