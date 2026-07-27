Mirador para las puestas de sol con un banco artístico de madera reutilizada

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La asociación Viu Guimerà ha impulsado un nuevo proyecto que invita a detenerse y contemplar el paisaje. Se trata de un banco de madera reutilizada en la era del santuario de la Bovera, un enclave privilegiado desde el que disfrutar de una de las mejores puestas de sol de la Vall del Corb. Dolors Torné, de la entidad, explica que la iniciativa se inspira en el proyecto Postes de Ponent, promovido por la asociación Leader de Ponent. El banco ha sido creado por los artistas René Müller y Ariadne Patout, de Domestic Wild Studio, ganadores de un premio FAD de arquitectura en el 2014 y especializados en transformar madera recuperada en piezas únicas con un marcado carácter artístico. Para su construcción se han reutilizado troncos que ya estaban deteriorados, dándoles una segunda vida y convirtiéndolos en un elemento integrado en el entorno natural. El proyecto ha contado con la colaboración del Patronat de la Bovera, que autorizó su instalación, así como de diversos voluntarios que participaron en su colocación. Además, ha recibido una subvención de CaixaBank y de la Diputación. La inauguración tendrá lugar este sábado 1 de agosto con un recital de poesía y un brindis con el nuevo vino de Viu Guimerà.