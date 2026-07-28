SEGRE

Carreteres alerta del risc de l’A-22: “el deteriorament suposa un important i accelerat risc”

Adverteix del perill de la Melusa a Castelló i a l’N-230 d’Escales a Areny. Diu que “el grau de deteriorament observat és de tal magnitud que suposa un important i accelerat risc”

Les obres ja s’atansen a l’àrea del polígon El Sosal a prop a l’enllaç de l’autovia A-22 i l’N-240. - E.B.D.

Les obres ja s’atansen a l’àrea del polígon El Sosal a prop a l’enllaç de l’autovia A-22 i l’N-240. - E.B.D.

Publicado por
EDUARDO BAYONAPeriodista
Lleida

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El ministeri de Transports ha detectat un elevat risc d’accidents en el tram de l’autovia A-22 que discorre entre la Melusa, a Tamarit de Llitera, i Castelló Seboller, al Cinca Mitjà, i en el traçat de la carretera N-230 que va d’Areny a la presa d’Escales, a la Ribagorça.

El departament que dirigeix Óscar Puente ha adjudicat a la constructora Vidal Obras y Servicios un contracte de 2,34 milions d’euros, després d’un procés “negociat sense publicitat accelerat” en què van participar dos empreses més, per emprendre unes “obres d’emergència de reparació del ferm” davant de la “necessitat d’intervenir de forma immediata” en aquests dos trams d’infraestructura, de 23 km el primer i d’una mica més de 10 el segon, i en dos més de l’N-260, el de Fiscal al túnel de Balupor i el de les Paüls a Sant Valeri.

L’anunci de l’adjudicació explica que, “com a conseqüència de les precipitacions persistents” que hi va haver la primavera passada, s’estaven “generant situacions de perill pel greu deteriorament que presenta el ferm” en aquests trams de les carreteres.

“El grau de deteriorament observat és de tal magnitud que suposa un important i accelerat risc per a la seguretat viària”, afegeix. Això genera, anota, una “situació indesitjable” que “requereix ser resolta de manera urgent” i amb una actuació per a la qual “resulta impossible la tramitació d’un procediment ordinari”.

La variant nord de Binèfar ja s’atansa a l’N-240 pel polígon

La calçada de la futura variant nord de Binèfar s’atansa ja al tram final a la zona est, al costat de l’enllaç amb l’N-240 als voltants de l’autovia A-22 i del polígon industrial El Sosal. Els treballs d’asfaltatge assoliran aquesta setmana aquest punt, on pròximament començarà la construcció de la rotonda d’enllaç, una de les tres que preveu el projecte juntament amb les de les carreteres de Tamarit de Llitera i de Sant Esteve. La carretera, que és a la pràctica una variant de l’N-240 encara que es tracta d’una inversió autonòmica, mesura 4,5 km i està sent executada per Concesionaria Cinca-Litera, empresa participada per les constructores Cyopsa-Sisocia, Sarrión Construcciones i Hormigones Grañén. La finalitat de l’obra és reduir al mínim el trànsit pesant pel nucli urbà de Binèfar.

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