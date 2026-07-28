Carreteres alerta del risc de l’A-22: “el deteriorament suposa un important i accelerat risc”
Adverteix del perill de la Melusa a Castelló i a l’N-230 d’Escales a Areny. Diu que “el grau de deteriorament observat és de tal magnitud que suposa un important i accelerat risc”
El ministeri de Transports ha detectat un elevat risc d’accidents en el tram de l’autovia A-22 que discorre entre la Melusa, a Tamarit de Llitera, i Castelló Seboller, al Cinca Mitjà, i en el traçat de la carretera N-230 que va d’Areny a la presa d’Escales, a la Ribagorça.
El departament que dirigeix Óscar Puente ha adjudicat a la constructora Vidal Obras y Servicios un contracte de 2,34 milions d’euros, després d’un procés “negociat sense publicitat accelerat” en què van participar dos empreses més, per emprendre unes “obres d’emergència de reparació del ferm” davant de la “necessitat d’intervenir de forma immediata” en aquests dos trams d’infraestructura, de 23 km el primer i d’una mica més de 10 el segon, i en dos més de l’N-260, el de Fiscal al túnel de Balupor i el de les Paüls a Sant Valeri.
L’anunci de l’adjudicació explica que, “com a conseqüència de les precipitacions persistents” que hi va haver la primavera passada, s’estaven “generant situacions de perill pel greu deteriorament que presenta el ferm” en aquests trams de les carreteres.
“El grau de deteriorament observat és de tal magnitud que suposa un important i accelerat risc per a la seguretat viària”, afegeix. Això genera, anota, una “situació indesitjable” que “requereix ser resolta de manera urgent” i amb una actuació per a la qual “resulta impossible la tramitació d’un procediment ordinari”.