"Nunca estuvo solo": 88 años después, la familia del aviador republicano Benjamín Alcañiz abraza su tumba en Anglesola

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de 88 años después de su muerte en la Guerra Civil, el aviador republicano Benjamín Alcañiz dejó de ser un nombre sin familia. Anglesola vivió el sábado uno de los actos más emotivos de recuperación de la memoria democrática al recibir por primera vez a los familiares de Alcañiz, enterrado en el cementerio desde 1938.

Carmen Murado Alcañiz, sobrina del aviador, acompañada por su hijo, Ángel Jábega, y sus nietos, viajaron desde Granada y Madrid para conocer el lugar donde descansa su familiar. “Nunca dejamos de recordarlo y hemos visto que hay un pueblo que tampoco lo olvidó. Le devolvió ese mismo cariño, lo cuidó y, después de casi 90 años, nos queda la tranquilidad de saber que nunca estuvo solo”, escribió Jábega, en un texto que leyó su hija Blanca mientras él, un reconocido músico, interpretaba al piano una pieza junto a la tumba de su tío abuelo. “Hoy es un día para recordar y dar las gracias. Durante mi infancia su historia siempre estuvo presente, con una sonrisa llena de cariño, pero también con la tristeza de no haber podido despedirlo”, añadió.

La historia de Benjamín Alcañiz es la de tantas familias rotas por la guerra. El 24 de mayo de 1938, el caza bombardero en el que viajaba fue alcanzado por fuego cuando sobrevolaba Balaguer. Herido de muerte, el piloto Francisco Palma consiguió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de Anglesola, pero Alcañiz falleció poco después.

Una familia del pueblo, los Sardà-Rulló, cedió gratuitamente un nicho para darle sepultura. Desde entonces, la tumba nunca quedó abandonada. Incluso durante la dictadura franquista, cuando la lápida original, con una estrella roja y la inscripción “Muerto ante el enemigo luchando por la libertad de España”, fue ocultada bajo una capa de cemento, vecinos del municipio preservaron en silencio su memoria. Décadas después, con la llegada de la democracia, la lápida volvió a salir a la luz de la mano del albañil ocupado de los trabajos del cementerio.

El presidente del Grup de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP), Miquel Torres, definió la jornada como “un día de esperanza”. “Detrás de la desesperación de muchas personas que buscan a sus familiares y no los encuentran, tras demasiados años de silencio y de falta de respuestas, hoy demostramos que todavía es posible”, señaló.

La localización de la familia fue posible gracias a la investigación del historiador David Gesalí, que permitió identificar su origen granadino y contactar con sus descendientes. Un hallazgo que culmina años de trabajo impulsado por el GRTP y la Asociación de Aviadores de la República (ADAR). En abril de 2022 ya se rindió un homenaje al aviador. Además, el GRTP y el ayuntamiento impulsan un centro de interpretación del aeródromo en Cal Gassol.