Cuatro heridos al AP-2 al salir de la vía y volcar el coche en Torres de Segre

Imagen de archivo del acceso en la AP-2 desde Lleida.Segre

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Los cuatro ocupantes de un coche resultaron heridos ayer por la mañana en una salida de vía y posterior vuelco al AP-2 a su paso por el término municipal de Torres de Segre.

El siniestro se registró a las 11.15 horas y hasta el lugar del accidente acudieron dos dotaciones de los Bomberos, ambulancias del SEM y patrullas de los Mossos d'Esquadra. Los cuatro heridos fueron evacuados al hospital Arnau de Vilanova.

En Seròs, a las 16.55 horas hubo un herido en una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera LP-7041.