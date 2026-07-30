Un incendio en Nachá, en la Litera, obliga a desalojar a 15 personas

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

Los medios del INFOAR han conseguido estabilizar el incendio de Nachá, del núcleo municipal de Baélls (la Litera). El fuego se ha originado hacia las 15:30 de este mediodía y se han desplazado 4 helicópteros, uno de ellos de coordinación, 2 dotaciones terrestres, 3 de helitransportades y 2 autobombas.

Se han desalojado a 15 personas vecinas del municipio como medida preventiva y se los ha trasladado a la localidad de Camporrells, a 2 kilómetros de Nachá.

Durante la tarde los trabajos han evolucionado favorablemente. A lo largo de esta noche se quedarán dos dotaciones terrestres del INFOAR con dos autobombas y un Agente de la Protección de la Naturaleza.