Un incendio en Nachá, en la Litera, obliga a desalojar a 15 personas
El INFOAR ha trabajado a lo largo de la tarde en la extinción del fuego y hasta el momento se encuentra estabilizado
Los medios del INFOAR han conseguido estabilizar el incendio de Nachá, del núcleo municipal de Baélls (la Litera). El fuego se ha originado hacia las 15:30 de este mediodía y se han desplazado 4 helicópteros, uno de ellos de coordinación, 2 dotaciones terrestres, 3 de helitransportades y 2 autobombas.
Se han desalojado a 15 personas vecinas del municipio como medida preventiva y se los ha trasladado a la localidad de Camporrells, a 2 kilómetros de Nachá.
Durante la tarde los trabajos han evolucionado favorablemente. A lo largo de esta noche se quedarán dos dotaciones terrestres del INFOAR con dos autobombas y un Agente de la Protección de la Naturaleza.