Pena de 19,5 años por matar a un hombre en una pelea entre clanes en un bar de Mollerussa

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a 19 años y medio de prisión a J.R.R., de 39 años y de El Palau d’Anglesola, por ser el autor del apuñalamiento mortal de un vecino de Miracalmp, H.B.B. de 35 años, y de intentarlo con un hermano de este en una reyerta entre dos clanes familiares el 23 de noviembre de 2022 en un bar de Mollerussa. Ha sido condenado por homicidio, tentativa de homicidio y riña tumultuaria y también deberá indemnizar a los familiares de la víctima con 530.000 euros.

Su padre, un hermano y otro familiar también participaron en la reyerta y han sido condenados. El progenitor A.R.C., de 65 años, ha sido condenado a 13 años y medio por sendas tentativas de homicidio y riña. En este caso, el jurado consideró probado que también apuñaló a H.B.B. si bien la herida no fue mortal.

También que intentó acabar con la vida del hermano del fallecido. Se da la circunstancia de que ya fue condenado por una reyerta mortal similar en el 1991 en Jaén. F.J.R.R., hermano e hijo de los otros dos, deberá cumplir siete años y medio de cárcel.

El cuarto familiar, sobrino y nieto, ha sido condenado a seis meses de prisión y a una multa de 600 euros. El letrado de los dos principales condenados, que se encuentran en prisión preventiva, recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Por su parte, los dos hermanos de la víctima mortal, F.B.B. y A.B.B., han sido condenados a seis meses de prisión por un delito de riña tumultuaria. La pelea fue grabada por una cámara de seguridad, siendo un elemento clave en el caso. Respecto a los motivos de la reyerta, se debe a que los clanes estaban enemistados y el día siguiente al mediodía había previsto un juicio por un presunto caso de violencia doméstica entre una hija de la víctima y un miembro de la familia de El Palau d’Anglesola.