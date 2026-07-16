Primer columbario para cenizas de mascotas en la demarcación de Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El cementerio de mascotas Descans Les Potetes, de El Cogul, que a comienzos del año pasado se convirtió en la primera oferta de espacios funerarios de la demarcación de Lleida, ha añadido un nuevo servicio a su catálogo con la puesta en marcha de un columbario para acoger restos de animales incinerados.

“Tenemos ya preparado el columbario por si alguien trae las cenizas de su mascota. Todos los cementerios tienen columbarios, y el nuestro ya está listo”, explica Ton Torra, el responsable de las instalaciones.

El columbario, que dispone de ocho espacios, “puede servir también como tumba para animales de pequeño tamaño, como cobayas”, explica Torra.

A la incorporacion de este servicio al catálogo de Descans Les Potetes se le añade también la habilitación de otro espacio destinado a acoger el enterramiento de animales de gran tamaño, como perros de razas como el dogo argentino, el san bernardo o el gran danés.

“Estamos ya preparados para ofrecer esos dos nuevos servicios”, señaló el responsable del complejo funerario para animales.

La puesta en marcha del cementerio para mascotas de la localidad de Les Garrigues supuso una novedad en la demarcación de Lleida, donde hasta comienzos del año pasado no se disponía de la posibilidad de enterrar en un complejo funerario específico a los animales de compañía de las familias que fallecían.

“En la fosa hay enterrados más de veinte”, explica Ton Torra, quien anota que el flujo de cadáveres resulta muy irregular. “Hay meses que llegan uno o dos y otros, como el pasado, en el que llegamos a recibir a siete”, señala.

En la fosa común hay enterrados en torno a una veintena de animales, a los que se añade la decena cuyos restos reposan en sepulturas individuales. “Es cuestión de que funcione el boca a boca; y de paciencia y picar pedra”, indica.