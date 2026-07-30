Quejas por ruido al refrigerar el centro cívico de Bovera

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Una vecina de Igualada con una segunda residencia en la calle Major de Bovera, al lado del centro cívico, ha presentado una instancia formal solicitando la inspección técnica por el ruido que emite el generador suministra energía para refrigerar en verano este edificio público. También reclama que se haga una medición oficial de los niveles acústicos, sobre todo por la noche y en el interior de la vivienda, y el expediente administrativo de la instalación, así como información sobre si se ha hecho un estudio de impacto acústico sobre las viviendas próximas. Asegura que el ayuntamiento no atiende sus reclamaciones y que padecen esta situación desde hace tres años, que es cuando se colocó el aparato. Recalca que, pese al calor, es imposible abrir las ventanas por la noche. Por su parte, el alcalde, Òscar Acero, indicó que se colocó para habilitar un refugio climático en la localidad y que no funciona todo el día. Asegura que se apaga sobre las 9 de la noche y que solo se activa en momentos puntuales, cuando se celebran actos. Acero señaló que se revisará el equipamiento.