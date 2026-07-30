Reaviva el incendio de Farrera, que llevaba controlado desde el lunes

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El incendio de Farrera, iniciado el pasado 24 de julio y que se encontraba controlado desde el lunes, ha reavivado este jueves al mediodía. Los Bombers se han desplazado a la zona de la cabeza y el flanco derecho, que eran las que volvían a quemar, con 2 aviones de vigilancia y ataque (AVA) y 6 dotaciones terrestres.

El viernes se declaró el fuego a las 10:45 de la mañana en una zona alta de montaña de difícil acceso terrestre. Lo atacaron con medios aéreos y herramientas manuales hasta estabilizarlo. En total se desplazaron más de 20 dotaciones.