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Reaviva el incendio de Farrera, que llevaba controlado desde el lunes

El fuego se inició el pasado 24 de julio y este jueves los Bomberos han sido alertados de una reanudación

Fuego de alta montaña en Farrera (Pallars Sobirà)

Fuego de alta montaña en Farrera (Pallars Sobirà)Archivo SEGRE

Publicado por
Alba Mateu Barrufet

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El incendio de Farrera, iniciado el pasado 24 de julio y que se encontraba controlado desde el lunes, ha reavivado este jueves al mediodía. Los Bombers se han desplazado a la zona de la cabeza y el flanco derecho, que eran las que volvían a quemar, con 2 aviones de vigilancia y ataque (AVA) y 6 dotaciones terrestres.

El viernes se declaró el fuego a las 10:45 de la mañana en una zona alta de montaña de difícil acceso terrestre. Lo atacaron con medios aéreos y herramientas manuales hasta estabilizarlo. En total se desplazaron más de 20 dotaciones.

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