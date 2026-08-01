Agricultura intensifica el control de conejos en Verdú

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Menos de una semana después de la reunión entre la conselleria de Agricultura y las organizaciones agrarias para hacer frente a la sobrepoblación de conejos en el llano de Lleida, el Govern ya ha activado varias medidas de choque en las zonas donde es precisa una rápida contención como es Verdú. Desde el pasado martes 28 de julio y hasta el 13 de este mes se ejecutan intervenciones en este municipio del Urgell con el fin de reducir la densidad.

Con este objetivo, se han programado treinta recorridos, 22 nocturnos con vehículos pick-up y rifles con visores térmicos, otros 8 recorridos también nocturnos con escopeta y focos y 24 salidas nocturnas de espera en puntos estratégicos fijos. De lunes a jueves se llevan a cabo itinerarios nocturnos en una de las dos zonas en que queda dividida el área privada de caza por la carretera C-14, mientras que en la otra parte se harán tres intervenciones separadas entre sí por una distancia superior a los 1.500 metros. Todas las actuaciones estarán dirigidas por técnicos de la Administración en colaboración con los cazadores. Viernes y sábado se intervendrá con vehículos habilitados con focos. El objetivo es cumplir con el plan de control poblacional de conejos, según explicó el director de Agricultura en Lleida, Jaume Feixa. En el caso de Verdú la densidad de conejos estaría entre los 6 y los 10 animales por hectárea. Paralelamente, también se ha impulsado el uso de drones equipados con cámaras térmicas para controlar y cuantificar su presencia. La comisión de las zepas, integrada por UP, Asaja, el Gremi de la Pagesia, la Cooperativa de Aspa, Pagesos o Conills y el Segarra-Garrigues, acordó el martes con Agricultura suspender las movilizaciones para abrir dos pruebas piloto de caza de conejos de dos a tres semanas de duración en Verdú y en Alfés para decidir qué método de erradicación se aplica en el país, así como recibir en octubre un plan de actuaciones para las zepas. Si esos hitos no se cumplen, los tractores volverán a salir a las carreteras.