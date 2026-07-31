Grave intento de fuga en la prisión de Lleida con un interno armado que estuvo 30 minutos en el tejado

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Un interno del Centro Penitenciario Ponent, en Lleida, protagonizó un grave incidente de seguridad este jueves 30 de julio, cuando amenazó de muerte a funcionarios y otros reclusos con dos armas punzantes artesanales y subió a la cubierta interior de las instalaciones. El sindicato SICAP-FEPOL ha denunciado los hechos, que obligaron a activar el protocolo de emergencia Código 3 y mantuvieron el centro en máxima alerta.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 13:20 horas, cuando el interno agredió por sorpresa a otro recluso en el patio, haciéndole caer al suelo y propinándole una patada en la cabeza. Cuando los funcionarios intervinieron para contener la situación, el agresor sacó dos armas punzantes fabricadas artesanalmente, presuntamente elaboradas a partir de un palo de escoba manipulado, y advirtió de que apuñalaría a cualquier persona que se acercara.

Ante la gravedad del incidente, la dirección del centro activó el Código 3, restringiendo todos los movimientos y la apertura de accesos en la prisión. Se prepararon varios equipos de funcionarios con material de protección para una eventual intervención directa, mientras el interno se desplazaba por los tejados interiores portando las armas.

Negociación y resolución del incidente

Según ha confirmado a SEGRE el Departamento de Justicia, el interno permaneció en la cubierta durante 30 minutos, siempre armado y amenazando a los trabajadores penitenciarios. Durante este tiempo, se estableció una negociación en la que participaron funcionarios, mandos, la dirección del centro y los servicios médicos. Finalmente, hacia las 14:10 horas, el recluso entregó las dos armas y bajó de la cubierta por su propio pie, sin que fuera necesaria una intervención coercitiva.

La revisión posterior de las cámaras de videovigilancia permitió detectar que otros dos internos habrían ayudado al agresor a subir al techo del centro. Estos dos reclusos fueron separados preventivamente y trasladados al Departamento Especial de Régimen Cerrado mientras se investiga su participación en los hechos.

Demandas del sindicato penitenciario

SICAP-FEPOL ha reconocido la profesionalidad de los trabajadores penitenciarios que gestionaron la crisis, pero exige medidas concretas. El sindicato pide una investigación exhaustiva sobre la fabricación y posesión de las armas punzantes, así como la revisión inmediata de los sistemas de seguridad física, los elementos antiescalada y las cámaras de vigilancia del centro.

El sindicato también reclama la adopción de medidas disciplinarias y judiciales proporcionadas a la gravedad de las agresiones, las amenazas y el intento de acceder a zonas restringidas. Además, exige un aumento de personal, equipos de protección y medios operativos para afrontar incidentes críticos sin poner en riesgo la integridad de los trabajadores.

Críticas a la gestión del consejero Espadaler

SICAP-FEPOL ha aprovechado para criticar la gestión del consejero de Justicia, Ramon Espadaler, afirmando que este incidente se añade a una larga lista de agresiones y episodios graves registrados durante el mes de julio en las prisiones catalanas. El sindicato lamenta que, mientras las plantillas afrontan situaciones de riesgo extremo, el consejero no haya dado explicaciones públicas ni anunciado medidas efectivas.

El sindicato ha recordado que el pasado 10 de julio, Espadaler visitó el centro penitenciario Mas d'Enric para presentar un programa de actividades relacionadas con el eclipse solar, incluyendo talleres, juegos y una cena comunitaria. SICAP-FEPOL exige al consejero la misma implicación y visibilidad cuando lo que está en juego es la seguridad de los profesionales penitenciarios.