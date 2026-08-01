Arrancan 3 semanas de pleno turístico en el Pirineo con redoble de servicios

Los turistas comenzaron a llenar ayer calles y establecimientos del Pirineo de Lleida en el inicio de las tres semanas de mayor afluencia de todo el verano. Hoteles, campings y turismo rural rozan el 100%, mientras que los ayuntamientos tienen que redoblar esfuerzos para mantener los servicios y que las localidades estén en orden.

La Vall de Cardós, que con 390 vecinos censados es el municipio de Lleida con más plazas de camping (1.827 en tres establecimientos), multiplica la población a partir de hoy y durante tres semanas hasta alcanzar los 2.500 habitantes, explica el alcalde, Joel Baró, sobre todo, a partir de la próxima semana. Para entonces pondrán en marcha al agente cívico que cada año desde hace unos tres de forma continua vela por que no haya demasiado estruendo por las noches. También refuerzan la limpieza de las principales calles de Ribera y Ainet, pese a que el servicio de la basura es comarcal, y aprovecha para reclamar que se intensifique y se garantice también la asistencia en el ambulatorio.

Buena parte del Pirineo recibió ayer a la primera gran ola de turistas del verano, que durante las próximas tres semanas llenarán calles y establecimientos. Hoteles, campings y turismo rural rondan el 100% de ocupación. El presidente de la Federación de Hostelería, Josep Castellarnau, señaló que “hoy y hasta el 25 de agosto los hoteles estarán entre el 70 y el 100%”. Cel Feliu, de la asociación de campings de Lleida, coincidió en que el grueso de turistas llega entre ayer y hoy y que en las próximas semanas los bungalows estarán al completo, mientras que la acampada se ha visto algo castigada por las olas de calor, señaló. La duda ahora será el cliente de última hora, para acabar de llenar las pocas plazas que quedan, y si los precios se mantendrán, ya que hay hosteleros que apuntan a una bajada.

El portavoz de Turismo Rural en Lleida, Mario Mata, cifró entre un 80 y un 85% la ocupación media en toda Lleida en casas de payés durante las dos primeras semanas de este mes. No obstante, matizó que este porcentaje es mucbo más alto, del 90%, en las del Pirineo, ya que en el llano el calor reduce la afluencia. Por lo que respecta a los deportes de aventura, el responsable en el Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, cifró el volumen de producción en un 80% durante las primeras semanas de este mes, hasta el día 20, con la previsión de un aumento de reservas del 20%. El calor hace que las actividades más reclamadas sean las que se hacen en lagos, ríos y barrancos con una amplia preferencia por el rafting. En este periodo se espera rebasar los servicios de primavera, una temporada que también ha sido muy buena, indicó. En cuanto al caudal en el Noguera Pallaresa explicó el convenio con Endesa lo garantiza aunque los barranos más al norte ya van notando cierta escasez de agua por la falta reiterada de lluvias.