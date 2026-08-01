Balaguer licita ampliar la perrera con una gatera

Imagen de archivo de la perrera de Balaguer, en el Pla del Casat. - R.B

Balaguer ha dado un paso decisivo para ampliar el refugio de animales con la aprobación, por unanimidad en el pleno del jueves, de la licitación de las obras para completar el equipamiento y construir una nueva gatera. El proyecto, que supondrá una inversión de 503.611 euros, avanza después de superar el último trámite urbanístico para actuar en suelo no urbanizable. Estaba pendiente de la aprobación del Proyecto de Actuación Específica (PAE), requisito previo a conceder la licencia urbanística. La Comisión de Urbanismo dio luz verde al expediente el pasado 10 de julio, permitiendo que el ayuntamiento llevara la propuesta al pleno para autorizar la licitación.

La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, explicó que el proyecto se financiará con una subvención del PUOSC, y que la Paeria está tramitando con el Institut Català de Finances (ICF) la obtención de la financiación necesaria para disponer de los recursos que permitan sacar las obras a concurso.

En la actualidad, el refugio dispone de 20 casetas para perros, cuatro espacios destinados a cuarentena y un edificio de servicios. Sin embargo, todavía quedan pendientes actuaciones para completar las instalaciones, mejorar los espacios exteriores y habilitar el acceso definitivo al recinto.

Las obras previstas incluyen la instalación de una nueva red eléctrica de baja tensión, crear zonas de riego, el asfaltado del camino de acceso y la división interior de la perrera en tres áreas.

La principal novedad será la construcción de una gatera independiente frente al actual recinto canino. El nuevo espacio ocupará cerca de 1.900 metros cuadrados e incorporará un edificio con salas de enfermería, cuarentena y almacén, además de varios módulos con capacidad para albergar hasta 23 gatos. También dispondrá de una calle central con arbolado, bancos y alumbrado.

El proyecto se hará en dos fases. La primera permitirá completar la perrera existente, cerrar perimetralmente el recinto y construir el edificio de servicios y dos módulos de la gatera.

En una segunda etapa se harán el resto de módulos e instalaciones. La Paeria ve esta actuación prioritaria para mejorar el servicio municipal de recogida y acogida de animales de compañía y responder a las necesidades de la ciudadanía.