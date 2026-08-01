Confinan una casa de colonias en Navès por un incendio forestal

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Un incendio forestal en Navès, en el Solsonès, obligó a confinar ayer por la mañana por prevención una casa de colonias del municipio. Fue una recomendación que hicieron los Bomberos a los responsables del equipamiento. El fuego se declaró a las 9.27 horas en los bosques de la Vall d'Ora. Acudieron trece dotaciones aéreas y seis medios aéreos. Sobre las 12.30 horas lo dieron por estabilizado. Además, sobre las 13.30 horas ya se permitió a los padres que recogieran a sus hijos.

El fuego fue causado por el rayo de una tormenta, al igual que otros incendios que se registraron la mañana de ayer en la demarcación. Los Bomberos actuaron en Senet, Abella de la Conca y Llimiana. En Abella de la Conca un rayo cayó sobre un poste eléctrico y en Llimiana, en un chopo. El elevado riesgo de incendio continuará estos próximos días.

Por otra parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer una nueva convocatoria de ayudas para franjas de protección contra incendios forestales para municipios y urbanizaciones. La convocatoria, que se abrirá el próximo jueves 6 de agosto, incrementa la dotación hasta los 15 millones de euros y amplía los plazos para facilitar las actuaciones de los entes locales. “Multiplicamos por 10 el presupuesto: de 1,5 a 15 millones. También ampliamos la actuación a los accesos y entornos de los municipios y adaptamos las ayudas a la realidad del mundo local para que la prevención sea más eficaz”. “Nadie duda ya del cambio climático y que nos tenemos que poner a trabajar ”, afirmó, y pidió “mitigar” unos efectos de la emergencia climática que ya han calcinado de 5.000 hectáreas este año en Catalunya.