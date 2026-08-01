Heridos a Salàs, Penelles y Torrefarrera

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Una persona resultó herida ayer al mediodía en una colisión frontal entre dos turismos a la C-13 en Salàs de Pallars. El siniestro se produjo a las 12.36 horas y obligó a cortar la carretera durante aproximadamente una hora. Uno de los ocupantes resultó herido de carácter leve. Por otra parte, un motorista sufrió lesiones a las 16.25 horas de ayer en Penelles al chocar contra un coche en el LV-3344 y otro motorista resultó herido a Torrefarrera (18.46 horas).