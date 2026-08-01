La Generalitat licita la variante de Seròs por 10 millones para ejecutarla en año y medio

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Generalitat licitó ayer la variante de Seròs, que conectará las carreteras LP-7041 y C-45 y que sale a concurso con un plazo de ejecución de quince meses y un presupuesto de salida de 9,99 milones de euros.

El proyecto de la vía, que contempla como “obra adicional” la mejora de la actual travesía y prevé pavimentar el camino de la depuradora, incluye un tramo de 1,6 km, un carril en cada sentido de la marcha, un camino a cada lado de la calzada y sendos enlaces de tipo rotonda con cada una de las carreteras.

La variante discurrirá por el norte y el oeste de la localidad y sacará de su casco urbano el tráfico procedente de y con destino a Aitona, Maials y Fraga. Las dos carreteras tienen una intensidad circulatoria baja, de casi 1.500 automóviles diarios la C-45 y de algo más de esa cifra la LP-7401, aunque con muchos vehículos pesados cuyo tránsito lleva décadas generando problemas en la travesía, que incluye, según indica el proyecto, “un tramo especialmente angosto donde no es posible con seguridad el cruce de dos vehículos”.

La batería de licitaciones que ayer anunció el president de la Generalitat, Salvador Illa, incluye otras dos actuaciones en la demarcación de Lleida: la mejora de la accesibilidad en el camino de Serradell junto a la carreera C-14 en Ponts, que salió a concurso con un presupuesto inicial de 1,3 millones de euros, y la instalación de placas solares de autoconsumo para elevar la eficiencia energética en el túnel de Montant de Tost, en esa misma carretera y en el término de Fígols i Alinyà, que ha sido licitada por 1,6.

La Generalitat prevé licitar este año la estación de autobuses de Almacelles (dos millones), la mejora del firme de la N-260 de La Seu a Puigcerdà (22), la construcción de una acera en la C-1412b en Tremp (1,7) y el Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia de Lleida (1,51).

Illa define el paquete de obras como “el gran salto” La Generalitat licitó ayer un paquete de ocho obras de infraestructuras y carretas por 502 millones de euros, que se suman a las actuaciones por valor de 416 millones del resto del año y a las que se añadirán, si las previsiones se cumplen, contratas por otros 510 millones antes de que acabe el año. Entre las obras están la variante de Les Preses y de Olot (447 millones) y el corredor de Blanes a Lloret (25). El president de la Generalitat, Salvador Illa, incluyó las licitaciones en su balance del curso político y las citó como parte del “gran salto” en infraestructuras y en la puesta al día de la movilidad de su Govern. Estas actuaciones suponen “poner a Catalunya en marcha” y cumplir con “los compromisos alcanzados” cuando fue investido para el cargo, aseguró en su discurso.