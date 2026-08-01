El Miracle luce de nuevo tras quince años de rehabilitación

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La Casa Gran del Miracle de Riner ha recuperado el esplendor tras finalizar las obras de rehabilitación y museización del edificio. Los trabajos, que han recibido 2,7 millones de los fondos Next Generation de la UE, han permitido recuperar varios espacios de este antiguo albergue de peregrinos para convertirlo en un equipamiento más sostenible, accesible y funcional. Los orígenes se remontan al siglo XV, pero hacia los siglos XVI y XVII, el edificio se amplió como albergue de peregrinos. La musealización, inaugurada ayer, se centra en explicar cómo se vivía en el Barroco. “Hoy es un día histórico para Riner. Cerramos un círculo que iniciamos en 2011 con el convencimiento de que este edificio no podía caer”, dijo Joan Solà, alcalde de Riner. La rehabilitación del edificio de la Casa Gran se ha ido ejecutando por fases. El acto contó con la presencia del conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el presidente del Parlament, Josep Rull; el presidente de la Diputación, Joan Talarn; el subdelegado del Gobierno, José Crespín, además de representantes de la cultura como el escritor Antoni Gelonch.