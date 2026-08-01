Obras para reparar la vía de Alentorn y para evitar aguas negras en casas

Artesa de Segre ha inciado las obras de urgencia en la carretera de Alentorn para evitar aguas negras en bajos de casas por el hundimiento de la vía. Dos técnicos de Coreng Enginyeria han hecho el levantamiento topográfico necesario para redactar el proyecto que permitirá actuar sobre este tramo de la antigua carretera LP-9132. Esta fase proporcionará toda la información técnica para definir con precisión la actuación. El proyecto contempla la mejora del sistema de drenaje y la construcción de un muro de contención en el camino de Vall-llebrera, para corregir las deficiencas detectadas, aumentar la seguridad y garantizar la funcionalidad de la vía.

La intervención supondrá una inversión de 467.224 euros, de los que 233.480 serán financiados por el PUOSC. El consistorio considera esta actuación prioritaria para dar respuesta a una problemática que afecta directamente a los vecinos de Alentorn. El alcalde, Francesc Puigpinós, recordó que el hundimiento de la antigua carretera ha ido provocando la rotura de varios tramos de la red de alcantarillado y de desagües de viviendas situadas en la parte baja del núcleo urbano, causando filtraciones de aguas residuales en algunas casas.