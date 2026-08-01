Tàrrega hace analizar los excrementos de la piscina

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega enviará a analizar los excrementos encontrados este jueves a la piscina grande del complejo municipal para determinar si son realmente humanas y descifrar en este caso el sexo y la edad de la persona, con el objetivo de identificar al responsable mediante las cámaras de seguridad. La medida se suma al cierre temporal (desde la tarde del jueves hasta ayer por la mañana) activado a raíz del incidente, que obligó a aplicar el protocolo sanitario de limpieza y desinfección.

Esta no es la primera vez que se ha tenido que cerrar el recinto por la presencia de excrementos. A finales de junio ya se tuvo que cerrar después de que se detectara la presencia de excrementos humanos en el agua, lo cual obligó a activar inmediatamente el protocolo sanitario y a desalojar a los bañistas. En otro orden de cosas, el pleno aprobó este jueves proyectos de mejora urbana y dos modificaciones presupuestarias para actuaciones en equipamientos, vía pública y servicios. Entre los proyectos destacados está la mejora del pavimento de un tramo de la acera de la calle Sant Pelegrí, que costará 66.871 euros, y la renovación de la acera sur de la calle Comabruna, valorada en 249.731 euros. En cuanto a las modificaciones presupuestarias, ascienden casi a 370.000 euros. También se sumó a las quejas contra el Plan de Renovables (Plater).