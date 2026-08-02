El cierre de un carril provoca largas colas en la AP-2 de Lleida a Tarragona

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El cierre de un carril en la AP-2 en Montblanc viniendo de Lleida causa colas kilométricas desde hace días, principalmente los fines de semana, puentes y festivos cuando cientos de vehículos se dirigen desde Aragón y Lleida a las playas de la Costa Daurada de Tarragona. Según el alcalde de Montblanc, Marc Vinya, se trata de una medida adoptada por el Estado, que ha instalado conos para evitar que se desvíen desde la autopista por la localidad para tomar la A-27 por el túnel de Coll de Lilla. Según el primer edil, hace días que se registran estas retenciones para evitar que la localidad se colapse. “En días puntuales el centro es un caos, por lo que se ha optado por cerrar este acceso principal a la localidad”.

Vinya indicó que esta situación se solventará cuando se construya la rotonda que enlace la AP-2 con la A-27, una gran glorieta multidereccional que racionalizará el acceso de coches y camiones hacia las playas por la autovía y también a la C-14 hacia Reus, además de la variante que tendrá unos 5 kilómetros, ambas todavía en fase inicial.

Esta situación ha motivado las quejas de los usuarios por las continuas colas que deben padecer, como fue el caso del pasado viernes cuando llegaron a contabilizarse 5 kilómetros de retención. Según el alcalde de Montblanc, todo hace indicar que esta situación continuará en los próximos meses de verano. “La apertura del túnel de Coll de Lilla ha hecho que aumente el tráfico por este nuevo tramo de la autovía”. Los conductores optan por la autopista para evitar circular por la carretera N-240 pero luego prefieren desviarse por el túnel, indicó Vinya.

Por otra parte, el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzó a mediados del pasado mes de julio las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-240 a su paso por Montblanc. Los trabajos se han ejecutado por fases y se prolongaron hasta finales de mes, según las previsiones iniciales. A mediados de ese mes, un accidente de tráfico atrapó a decenas de coches en la N-240 entre Lleida y Tarragona también a la altura de Montblanc.