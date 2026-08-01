El último servicio del Xalet Suís

Publicado por NÚRIA GUARDIOLA SANS Creado: Actualizado:

Cuarenta y cuatro años tras los fogones de uno de los restaurantes más emblemáticos de Lleida. Tres generaciones al frente. Y ayer, un último servicio antes de que bajaran la persiana. El Xalet Suís se despidió de sus clientes, poniendo fin a una trayectoria que ha dejado huella en la restauración leridana. Los quince días transcurridos desde que anunciaron el cierre fueron “muy intensos, pero también muy bonitos y emotivos”, explicaba ayer Sònia Balasch, cocinera y representante de la tercera generación de la familia que regentaba hasta ahora el restaurante.

El Xalet Suís abrió en 1980 de la mano de Ramón Costa y Teresa Oró, acercando a Lleida la gastronomía del país alpino. Dos años más tarde, el negocio pasó a manos de la familia Botargues. Lo dirigieron Antonio Botargues; su yerno Jordi Balasch; y, finalmente, su nieta Sònia Balasch. “Todo principio tiene un final”, afirmó emocionado Jordi. Su jubilación, junto con la reciente del encargado y su mano derecha, Manel Navarro, llevó a la familia a poner punto final. No obstante, el resto del equipo continuará a partir de septiembre en el restaurante La Huerta, también vinculado a la familia. Aunque la carta es diferente, Jordi Balasch sugiere que pueda incorporar algunas “pinceladas del Xalet”. Los comensales que ocuparon las últimas mesas fueron algunos “clientes de toda la vida”, aquellos que, como destaca la familia, “más que eso, ya son amigos”. “Sabíamos que había mucha gente que nos apreciaba por la influencia que hemos tenido, pero no éramos conscientes cuántas muestras de afecto recibiríamos”, concluyó Jordi Balasch.