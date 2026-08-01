Detenido por asaltar a una joven en un portal de Ronda Sant Martí

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra, conocidos como furas, detuvieron el jueves en Cappont a hombre de 35 años acusado de asaltar la madrugada anterior a una joven de 21 años en un portal para robarle el móvil, según ha podido saber este periódico. El ladrón agarró a la víctima por el cuello y la tiró al suelo. Al sospechoso, al que constan seis antecedentes, le arrestaron como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

El asalto se produjo alrededor de la 1.00 horas del jueves en la calle Ronda Sant Martí cuando una joven de 21 años estaba accediendo al portal de su domicilio. En el momento que estaba enviando un mensaje fue abordada por un individuo, que la agarró del cuello, la tiró al suelo, le robó el dispositivo y huyó a toda prisa. Al lugar acudieron los Mossos d’Esquadra que, con la descripción que les hizo la víctima, hicieron una búsqueda por la zona pero sin localizar al sospechoso. Posteriormente, agentes localizaron el móvil en un solar de la calle Sant Andreu. El presunto ladrón fue localizado y detenido a las 13.15 horas del jueves en la calle Agustins, en Cappont.

Quebrantamiento

Por otra parte, los furas detuvieron ayer al mediodía a un hombre en la calle Maria Sauret, en Noguerola, acusado de romper una orden de alejamiento. Los agentes habían sido alertados de que una mujer se habría ido de un centro y que podría estar con un individuo del que había sido pareja y que tiene en vigor una orden de prohibición de aproximación hacia ella. Ambos fueron sorprendidos juntos, por lo que arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena.