El colegio Arabell deja de impartir Primaria y sus alumnos se trasladarán al Terraferma

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Todos los alumnos de Primaria del colegio Arabell se trasladarán al Terraferma a partir del próximo curso. Institució Lleida, titular de ambos centros concertados, explica que “estrenarán un edificio completamente renovado, concebido para ofrecer un entorno de aprendizaje moderno, flexible y adaptado a las necesidades educativas del siglo XXI”. El campus del Arabell, situado a la salida de Lleida en la N-240, continuará plenamente vinculado a Institució Lleida, ya que seguirá acogiendo a los alumnos de Infantil. Paralelamente, el centro trabaja para estrenar próximamente una nueva oferta educativa de FP en los espacios que quedarán liberados.

Una portavoz de la institución explica que el traslado de los alumnos implica únicamente el cambio de sede al campus del Terraferma, ubicado en Alpicat. Así pues, no habrá cambios en el concierto con el departamento de Educación ni en las cuotas que pagan las familias. Este movimiento forma parte del proyecto Institució Lleida 2028, definido por el centro como “una transformación integral de los espacios educativos que tiene como objetivo crear un campus multidisciplinar, sostenible y versátil, con espacios abiertos e interconectados”.

Las obras, que empezaron en 2024, han permitido dotar al Terraferma de aulas renovadas, laboratorios, salas de música, de actos y de atención a la diversidad, así como un nuevo pabellón y pistas deportivas de fútbol. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato ya disfrutaron de todo el equipamiento renovado este último curso, indica la portavoz. “La renovación de las instalaciones permitirá continuar desarrollando un proyecto educativo basado en la excelencia académica, la atención personalizada y la formación integral, manteniendo la misma esencia y valores”, añade.

Institució Lleida, vinculada al Opus Dei, cuenta con unos 630 alumnos. A falta del cierre de las matrículas, este año ha registrado un repunte del 47% en las solicitudes para I-3. Asimismo, lleva seis años inmersa en la “mixtificación” de los centros, es decir, en mezclar a niños y niñas en las aulas. Históricamente, estaban separados: los primeros en el Terraferma y las segundas en el Arabell. Este proceso ya está completado.

Por otra parte, Terraferma celebrará su 60 aniversario el año que viene. Entre los actos conmemorativos previstos, Institució Lleida invitará a los alumnos de ambos centros a visitar el nuevo campus.