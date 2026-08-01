La FP se dispara: 1.700 alumnos más en un año en la demarcación

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Formación Profesional (FP) se ha disparado en Lleida, cuyos centros que imparten estudios presenciales han experimentado un crecimiento de hasta 1.779 alumnos en un solo año. Un total de 5.359 personas cursaron un ciclo presencial de grado medio el pasado curso en la demarcación, un 17,5% más que los 4.561 del curso 2024-2025. Así se refleja en las estadísticas de las enseñanzas no universitarias, que el ministerio de Educación publicó ayer. Por su parte, los ciclos de grado superior se han disparado aún más, un 26,8%. En el curso 2024-2025 hubo 3.648 alumnos en centros presenciales leridanos, mientras que en el curso pasado fueron 4.629. En el conjunto del Estado, el alumnado de FP ha crecido un 2,5%. El resto de estudios muestran pocas variaciones respecto al año anterior, aunque se constata un leve crecimiento de la educación privada, sobre todo en los ciclos superiores de FP.