Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

Una conductora ha quedado atrapada en su vehículo al chocar contra una pared en Albesa. Los hechos han pasado a las 17:41 horas de este sábado por la tarde. La mujer ha chocado contra una pared en la calle de la Creu de la localidad y han acudido al lugar 4 dotaciones de Bombers, que lo han extraído por el maletero. Al ser rescatada, ha sido atendida por el SEM.