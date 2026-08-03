Agramunt mejora la red de abastecimiento de agua en varias calles

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Agramunt está mejorando la red de abastecimiento de agua potable. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de tres meses y está previsto que finalicen en septiembre, consisten en la renovación de diversos tramos de la red en el casco antiguo mediante la sustitución de antiguas tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones. La actuación se lleva a cabo en el marco del convenio firmado entre el consistorio y Cassa, actual empresa gestora del servicio de agua. El proyecto fue redactado y aprobado en 2024 con un presupuesto 239.805 euros, de los que 145.237 euros están subvencionados por la ACA, mientras que el ayuntamiento aporta los 94.567 euros. No obstante, una vez actualizados los precios, el coste es de 274.022 euros. Los trabajos se desarrollan en distintos puntos como la calle Sabateria de Dalt, parte de la plaza del Mercadal, un tramo desde el depósito del Convent hasta el arrabal de Sant Francesc, la calle de la Costa dels Dipòsits y un tramo del paseo Nou.

La alcaldesa, Sílvia Fernàndez, destacó que se trata de “una obra muy importante para ofrecer un servicio de abastecimiento más eficiente”. La ejecución de las obras ha obligado a modificar temporalmente la circulación.