El incendio en Senet afecta 71 hectáreas de vegetación y genera otro pirocúmulo

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Medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Generalitat continuaron trabajando ayer en la extinción del incendio forestal declarado el viernes en Senet, municipio de Vilaller, que ha afectado a al menos 71 hectáreas entre dos focos (32 en el principal y 39 en el secundario). El fuego se inició entre los barrancos de Lledura y de la Coma, en una zona montañosa de difícil acceso.

Tal y como pasó el sábado al mediodía, las llamas se reactivaron con fuerza a raíz de la formación de un pirocúmulo en el foco secundario. De momento, el foco inicial y el foco secundario no se han juntado, aunque las autoridades los están abordando como el mismo incendio.

Los medios aéreos descargaron en las zonas bajas para evitar la apertura del incendio y las unidades del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) y EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal), situadas en las zonas mas altas, trabajaron para romper los pasos de continuidad y evitar que acceda a La Vall de Boí. Los Bomberos confirmaron que de momento no será necesario confinar poblaciones ni urbanizaciones, ya que se trata de una zona de alta montaña sin viviendas.

A última hora de la tarde, cuatro medios aéreos se quedaron trabajando hasta el ocaso. Estaba previsto que se retiraran entonces y que otras dotaciones permanecieran activas durante la noche para monitorizar la evolución del incendio.