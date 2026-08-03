Ponent i Acció inyecta más de un millón de euros en la economía local

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El programa Ponent i Acció, liderado por el ayuntamiento de Tàrrega junto a los consells comarcals de la Noguera, el Pla d’Urgell y el Urgell y con el financiamiento del SOC y la Diputación, ha generado un impacto económico directo superior al millón de euros durante su primer año y medio de funcionamiento, gracias a las más de 20 producciones audiovisuales acompañadas por la Oficina de Rodatges.

Entre los rodajes más destacados figuran una producción internacional de Netflix, tres series de Movistar+ (incluida Matar a un oso) y el videoclip Babieca de Guitarrica de la Fuente. El programa también ha apoyado el desarrollo de cuatro cortometrajes impulsados por talento leridano, acompañándolos en la búsqueda de financiación y localizaciones.

El programa ha consolidado una red de 139 entidades colaboradoras, integrada por productoras, empresas de servicios, administraciones públicas, centros educativos y asociaciones profesionales. Además, 18 ayuntamientos de las tres comarcas forman parte de la Xarxa de Municipis de Ponent i Acció, creada para trabajar de manera coordinada en la gestión de permisos y la identificación de nuevas localizaciones. Espacios como el antiguo hotel-restaurante y discoteca Kipps de Agramunt, con cuatro rodajes en 2026, se han convertido en escenarios habituales de producciones audiovisuales.

En el ámbito formativo, se han desarrollado 65 asesoramientos especializados y diez acciones formativas para profesionales y empresas locales, abarcando desde perfiles técnicos (producción, script, runners) hasta la preparación de empresas de catering, hostelería y transporte para adaptarse a las necesidades del sector. El programa también ha impulsado iniciativas sociales, como formaciones en producción audiovisual para personas en riesgo de exclusión social en colaboración con la Associació Alba, y sesiones sobre inteligencia artificial aplicada al audiovisual con el Centre de Visió per Computador de la UAB.

Actualmente, Ponent i Acció trabaja en la búsqueda de localizaciones para entre cuatro y seis grandes producciones internacionales pendientes de confirmarse en el último trimestre de 2026. Los equipos de localización ya han visitado diversos municipios de la red para valorar su viabilidad como futuros escenarios de rodaje. Ponent i Acció cuenta con un catálogo de localizaciones en 9 municipios y varios espacios singulares.

Para dar a conocer este potencial, Ponent i Acció ha organizado diversos fam trips dirigidos a localizadores, productores y profesionales de la industria audiovisual, que han podido descubrir de primera mano las posibilidades cinematográficas de las tres comarcas. Esta estrategia de promoción se ha reforzado con la participación en eventos estratégicos como el Producers Meet Producers del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, el Mercat Audiovisual de Catalunya y jornadas profesionales de la Catalunya Film Commission.

Una de las prioridades del programa es la construcción de un ecosistema audiovisual estable y competitivo. En este sentido, se ha firmado un convenio de colaboración con la Universitat de Lleida para coliderar la creación de un Clúster Audiovisual de Ponent, que aglutinará a todos los agentes del sector para trabajar conjuntamente en la cohesión y el crecimiento del audiovisual en Lleida. También se ha colaborado con el programa FlashForward del ESCAC para reforzar las competencias en guion y desarrollo de proyectos, y se acompaña a creadores y productores en los procesos de distribución, facilitando el contacto con festivales y mercados nacionales e internacionales.