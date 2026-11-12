Casi 9 millones de euros para rehabilitar el Centro Histórico de Balaguer

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Balaguer recibe 8,7 millones de euros para destinarlos a la transformación física de barrios, el impulso de transición ecológica y la acción sociocomunitaria. La capital de la Noguera ha sido uno de los beneficiarios de la segunda convocatoria del Pla de Barris. La prioridad de la Paeria es rehabilitar edificios y locales de la zona con la apertura de una línea de subvenciones para que los propietarios puedan hacer las actuaciones pertinentes. Asimismo, el Ayuntamiento también proyecta rutas verdes, mejorar la movilidad y sanear la red de cañerías.

La Paeria presentó a la segunda convocatoria del Pla un proyecto por un valor de 12,5 millones de euros. El Gobierno le ha otorgado una ayuda de 8,7 millones, una suma que ha sido muy bien recibida por el consistorio y que se esforzará por recuperar viviendas y locales a partir de reacondicionamientos para que la gente pueda rellenar esta zona de la ciudad.

Además de la vivienda, también se contempla rehabilitar el cine Condal e intentar impulsar un casal popular con la contribución de las entidades municipales. También se apuesta por una vía verde en el Centro Histórico y mejorar la movilidad, a la vez de sanear la red de cañerías. El ayuntamiento prevé establecer un calendario de actuaciones.

En la demarcación de Lleida han sido seleccionados en la segunda convocatoria del Pla de Barris otros municipios como Cervera, Temples, Agramunt y Arbeca.