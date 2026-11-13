Arranca la campaña más enconada con el coste de la vida y la corrupción como ejes
Sánchez y Morón llaman a la movilización progresista para “evitar el avance de la derecha y la ultraderecha”. Feijóo anuncia una “auditoría del saqueo” si consigue formar gobierno con Vox
La campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre dio la medianoche de ayer el pistoletazo de salida un día después de la huelga general por los salarios y la vivienda. Dos temas que, con la derecha esgrimiendo los casos de corrupción del entorno del Gobierno, protagonizarán los debates y mítines de unos partidos más enfrentados que nunca y con el insulto y la descalificación asentados en el discurso de la mayoría de los candidatos.
El candidato del PSOE y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, querrá hacer buena la predicción del Centro de Investigaciones Sociológicas (ver página 15), ser la fuerza más votada y que las izquierdas sumen mayoría. Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aspira a sumar mayoría absoluta con la utraderecha de Vox para echar a lo que denominan el sanchismo. Mientras, ERC y Junts, liderados por Gabriel Rufián y Míriam Nogueras, respectivamente, intentarán sacar un resultado que les permita ser decisivos en la definición de mayorías y hacer valer la “carpeta catalana”.
Los dos principales candidatos arrancaron con fuerza: Sánchez pronosticó en el acto de inicio de campaña en Sevilla una “participación histórica” y una “remontada épica” y Feijóo aseguró en Badalona que si llega a la Moncloa llevará a cabo “una auditoría del saqueo”.
En Lleida, la cabeza de lista del PSC, Cristina Morón, pidió un voto masivo progresista para “evitar el retroceso de la derecha y la ultraderecha”.
También recordó que la huelga “movilizó todo un país para reclamar salarios dignos y el derecho a la vivienda para todo el mundo”, reclamaciones a las que “el Partido Socialista damos respuesta con políticas progresistas frente a la alianza del PP y Vox y la complicidad de Junts”.
El cabeza de lista del PP al Congreso por Lleida, Roger Melero, aseguró que su objetivo será “recuperar la representación del centroderecha en el Congreso después de 8 años para volver a defender las necesidades y reivindicaciones de la provincia desde Madrid”.