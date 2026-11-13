Biosca finaliza la actuación de mejora del acceso hacia el núcleo de Viver

Publicado por Xavi Santesmasses Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Biosca ha finalizado recientemente la mejora del camino hasta la masía de Viver. Según el alcalde, Josep Puig, el tramo tiene unos cuatro kilómetros de longitud. Los trabajos que se han llevado a cabo han consistido en ampliar el ancho de la calzada, limpiar las cunetas y en construirlas en algunos tramos donde no había, así como el asfaltado de la vía.

Se trata de un camino municipal que comienza en un punto de la variante de Biosca, cerca de la carretera de Solsona hacia Guissona. Esta última, de unos 6 kilómetros de longitud, ya se pavimentó en 2023.

Financiación

El proyecto ha sido financiado por el consell comarcal del Solsonès con ayudas del departamento de la conselleria de Agricultura. El presupuesto que se ha invertido en la actuación de mejora de esta vía ha sido de unos 48.000 euros.

Según el alcalde, en el tramo se llevará a cabo una segunda actuación por valor de unos 150.000 euros que contará con ayudas del plan de obras y servicios de la Generalitat (PUOSC). La vía renovada facilita el acceso a otras masías como Malgosa, Vinyaire, Pedrafita y Viladrosa, lo que representa un avance en la conexión de estas zonas diseminadas.