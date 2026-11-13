El Mil·lenari sinvergüenza

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El Mil·lenari de Cervera ha llenado durante meses la programación de actos solemnes, institucionales y con mucha seriedad. Para revertirlo, mañana el Gran Teatre de la Passió acogerá el espectáculo de cabaret K-Barret, una propuesta de La Famiglia escrita y dirigida por Pep Oriol que quiere provocar al público a partir de una lectura satírica y para nada convencional de los mil años de historia de la ciudad.

Encima del escenario no aparecerán los grandes héroes del pasado de Cervera, sino que se dará protagonismo a ciudadanos anónimos y sin nombre “que eran víctimas o beneficiarios de los protagonistas de la historia”, explicó Oriol, aunque se han permitido la licencia de incluir algunos nombres propios como la tabernera Nasa Tabaco. “Se trata de tomarnos un poco a broma todos estos mil años. Hay un momento de la obra en que se dice que después de mil años, cambien los reyes o cambien los siglos, los comediantes siempre somos nosotros”, destacó el dramaturgo.

El montaje lo hacen posible una cincuentena de personas, muchas de ellas vinculadas a compañías teatrales o entidades de la ciudad que llevan meses preparando y ensayando el texto. Oriol aseguró que habrá “mucho talento, tanto de perfiles que se dedican profesionalmente al teatro como de otros que están empezando”, así como una banda musical que interpetará los temas en directo. El formato combinará monólogos, canciones, gags humorísticos y otras sorpresas que los espectadores descubrirán a lo largo de las dieciseis escena que conforman la pieza.

La comisaria del Mil·lenari de Cervera, Anna Llort, subrayó que “se trata de una representación única e irrepetible que forma parte del eje Mil·lenari en escena y que quiere articular distintas propuestas escénicas, musicales y audiovisuales”. El espectáculo K-Barret es gratuito y empezará a las 20 horas, aunque está recomendado para público adulto.

Llort avanzó que entre las próximas actividades previstas habrá un concierto dentro del ciclo Sons de Cervera que recuperará una docena de bandas locales de todos los tiempos el próximo 19 de diciembre en Sant Domènec. El apartado musical de la conmemoración también incluirá propuestas clásicas y otras dedicadas a la sardana. “En definitiva, el Mil·lenari nos está permitiendo explorar toda nuestra riqueza cultural, incluso descubriendo facetas desconocidas de la ciudad”, añadió.

Este fin de semana también tendrá lugar la última visita guiada gratuita del ciclo Recorrent el temps. Será el domingo a las 11 horas con salida desde el Sindicat y servirá para desvelar todos aquellos misterios de la capital de la Segarra que quedaron pendientes en rutas anteriores. El día 20 se dará continuidad al ciclo de conferencias Rics i pobres, homes i dones, autòctons i nouvinguts con una charla de la historiadora del arte Maria Garganté sobre las mujeres de Cervera y culminará el 4 de diciembre con una ponencia de Ramon Ramon y Pere Verdés acerca de la desigualdad económica en los siglos XVIII y XIX. Ambas tendrán lugar en la sala de actos Francesc Buireu.