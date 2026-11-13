Todo listo para ampliar el cementerio de Cervera

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera tiene en marcha una nueva fase de reformas en el cementerio municipal previas a la futura ampliación del recinto. Una de las principales actuaciones es la apertura de un nuevo acceso en la parte posterior del cementerio, con escaleras y una rampa que conectarán el recinto actual con el terreno reservado para la ampliación. También se habilitará un carril exterior para que los coches fúnebres puedan llegar hasta la zona más alejada. El proyecto incluye asimismo la recogida de aguas pluviales mediante depósitos para reutilizarlas en el mantenimiento de las zonas ajardinadas y la reparación e impermeabilización de las cubiertas de los nichos.

La actuación, con un coste de 310.867,98 euros subvencionados por la diputación de Lleida, responde a la necesidad de anticiparse al aumento de la demanda de sepulturas. Aunque algunos nichos están vacíos, fuentes municipales afirmaron que muchos ya tienen concesionario y están reservados. La intención del consistorio es abrir próximamente un concurso de ideas para definir el crecimiento del recinto, con nuevos espacios como columbarios para urnas o un jardín de reposo.