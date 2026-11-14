Comiols recupera su memoria con una ruta turística y patrimonial

El antiguo pueblo de Comiols, en el municipio de Artesa de Segre, ha estrenado una ruta turística y patrimonial que invita a recorrer un enclave marcado por casi nueve siglos de historia. La iniciativa se presentó la semana pasada durante una jornada que reunió a más de cincuenta personas, interesadas en conocer el pasado, el paisaje y los restos que aún conservan la memoria de este antiguo núcleo medieval, actualmente en estado de ruina.

La ruta permite descubrir Comiols de manera libre y autónoma, a ritmo de cada visitante. Para ello, el consistorio ha instalado señalización direccional, ha habilitado un espacio de recepción y aparcamiento y ha colocado paneles interpretativos que explican la historia y el valor de los distintos espacios del pueblo. La propuesta busca que cualquier persona pueda recorrer el lugar, comprender su importancia histórica y disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece el entorno.

La presentación incluyó una visita guiada conducida por Xavier Bermúdez, de iPAT Serveis Culturals. Durante el recorrido, los participantes conocieron los rincones más emblemáticos de Comiols, su antigua función defensiva y su papel como punto de paso entre el llano y el Pallars.

Comiols tiene un origen medieval. La construcción de la torre, en el siglo XI, favoreció la llegada de los primeros habitantes, que se instalaron en la cresta rocosa donde se alzaba el castillo. El pueblo funcionaba como un primer punto de defensa, cerrado y protegido por su ubicación. El portal se sitúa junto a la iglesia de Sant Roman, uno de los elementos patrimoniales más significativos del conjunto. Aunque conserva un origen medieval, el núcleo actual fue muy transformado durante la Edad Moderna. Pese a encontrarse en ruinas, todavía se reconocen 4 viviendas y 5 cobertizos. Estas construcciones revelan que el comercio fue durante mucho tiempo la actividad principal del pueblo. Su posición estratégica convertía Comiols en un lugar de paso para las mercancías.

La apertura de la carretera por el puerto de Comiols implicó una mejora para el territorio, pero también marcó el inicio del declive del pueblo con 900 años de historia.

En cualquier caso, la conservación del castillo y de la iglesia, junto con el valor paisajístico, permite mantener viva su memoria en pleno siglo XXI.

El consistorio quiere evitar que la historia de los pueblos caiga en el olvido.