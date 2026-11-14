La DGT examina a 184 alumnos hoy en La Seu

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Un total de 184 alumnos tiene previsto hacer hoy el examen práctico de conducir en La Seu de Urgell en el marco de una convocatoria extraordinaria de la Dirección General de Tráfico (DGT) para reducir las listas de espera después de reclamarlo las autoescuelas. De estos, 123 harán la prueba para el permiso de coche, 29 para el de moto, 28 para el de camión y cuatro para el de autobús. Acudirán once examinadores de la plantilla de Lleida y de otras jefaturas. Además, se ha previsto una convocatoria extraordinaria de exámenes que tendrá lugar el sábado día 28 en la ciudad de Lleida. El 15 de mayo tuvo lugar una primera convocatoria en Lleida en la cual se examinaron un total de 315 alumnos.