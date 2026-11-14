Terror, humor y ‘friquis’ en Ponts

Ponts se convirtió el pasado fin de semana en la capital del cine más irreverente con Lo Festival de Cinema Friki, que reunió en la Sala 1 d'Octubre a cerca de 200 espectadores durante una jornada dedicada al terror, el misterio, la Castanyada y la cultura friqui. El certamen abrió sus puertas a primera hora de la tarde y no cerró hasta la medianoche, tras una popular cena. Los trabajos presentados debían ser inéditos, estar rodados en catalán e incluir al menos una referencia a la cultura friki y al Halloween o a la Castanyada.

La programación divulgó once cortometrajes y un largometraje. Xocolata per Postres ganó el premio a Mejor cortometraje, dotado con un jamón cortesía de Ca la Rosita. Fent Amics obtuvo el premio al Momento más terrorífico; La festa de disfresses... o no, la Referencia más friki; y La Revenja de La Roca Premium, la Mejor referencia pontsicana. La Llegenda d’un Secret se llevó Lo vídeo supremo, mientras que Lo Ranxo del Terror recibió el Premio al Tongo, reservado al criterio exclusivo de la organización. También se premiaron el mejor corto vertical, con Cat Horror Story; la mejor interpretación de David Requena, para Apontscalipsis Zombie; y el mejor cosplay, que recayó en Joaquim, disfrazado de Sin Rostro. Los ganadores recibieron trofeos Jacint Verdaguer a la excelencia audiovisual.

La jornada incluyó además un concurso de conocimientos friquis con 32 preguntas, en el que participaron unas cincuenta personas. Maria Bernuz y Borja Goga resultaron vencedores. La organización destacó una participación superior y más diversa que en la primera edición, con asistentes de Ponts, Cerdanyola del Vallès, Lleida, Almacelles, Vilafranca del Penedès y Barcelona. Todos los vídeos están disponibles en el canal youtube @festivalcinemafriki.