Más de 150 niños en la Miniolimpiada

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de 150 niños participaron ayer en la 51º edición de la Miniolimpiada de El Pont de Suert, conocida popularmente como la Mini, un evento atlético infantil y escolar de referencia en la comarca de la Alta Ribagorça, en la que participaron niños desde I-2 a sexto de Primaria también de la Ribagorça oscense y la de la Val d’Aran, de donde acudieron una treintena de escolares, según explicó el presidente del Consell Esportiu de la Alta Ribagorça, Josep Borraz. Además de los premios en las diferentes categorías, todos los participantes se llevaron su reconocimiento, remarcó. Las pruebas, que se hicieron en la zona deportiva de la capital, combinan el atletismo tradicional con un enfoque lúdico, inclusivo y participativo durante toda la mañana, destacando pruebas de velocidad como una miniduatlón, que combina carreras a pie y en bicicleta de montaña o el Veloenfanga’t que es una carrera americana que mezcla el cross con obstáculos poco convencionales como barro, paja, ruedas o tubos. La tradicional competición, que el año pasado cumplió medio siglo, tiene como objetivo la promoción del deporte escolar en las comarcas de montaña. Está organizada por el Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça, el Cicle Formatiu de Neu, el consell comarcal, y los ayuntamientos de El Pont de Suert, La Vall de Boí y Vilaller. También colabora la estación de esquí de Boí Taüll que concede varios premios. La lluvia que cayó en algunos momentos no deslució la competición, que estuvo muy concurrida toda la mañana tanto por los niños como por sus familias.