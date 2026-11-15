Más de 200 exámenes en un solo día

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico realizó ayer en La Seu d’Urgell más de 200 exámenes prácticos entre los 184 aspirantes (algunos a más de una modalidad) que se presentaron a las pruebas prácticas en la capital del Alt Urgell gracias a la jornada extraordinaria para reducir las largas listas de espera que afectan a las comarcas de Lleida y, especialmente, a los territorios de montaña, y que habían reclamado en reiteradas ocasiones las autoescuelas catalanas. Los primeros aspirantes llegaron puntuales a las 7.30 horas de la mañana en un día marcado por la lluvia. Los últimos exámenes acabaron pasadas las 18.30 horas. Al mediodía hubo una pausa para la comida. En función del tipo de carnet, los aspirantes, llegados de puntos muy diferentes del Pirineo leridano, se distribuyeron entre la pista situada delante del parque de bomberos de la ciudad, que acogió las personas que se examinaban de motocicleta (29 aspirantes), camión (28 aspirantes) y autobús (4 aspirantes), y en el Camí Ral de Cerdanya, que concentró a todos los aspirantes a conseguir el permiso de coche (123 aspirantes).

En total acudieron 11 examinadores de la plantilla de Lleida y de jefaturas de Trànsit de otras provincias. La realización de las pruebas prácticas de conducir contó con la colaboración del ayuntamiento de La Seu, que habilitó los espacios en el municipio para llevar a cabo las diferentes pruebas.

A la convocatoria extraordinaria de ayer en La Seu, la DGT añadirá otro día en Lleida. Será el sábado 28 de noviembre y se espera la realización de cerca de un millar de exámenes, según explicó ayer la candidata al Congreso por Lleida, Inés Granollers, que visitó la zona de los exámenes de ayer para reivindicar “los Supersábados como una medida conseguida en Madrid, acordada por Esquerra Republicana con la DGT, para reducir las listas de espera del carné de conducir”. La republicana, acompañada del candidato al Congreso por el Alt Pirineu y Aran, Àlex Godoy y del candidato al Senado, Pol Oliva, reclamó “más examinadores y el traspaso de las competencias a Catalunya para dar una respuesta definitiva a un problema que condiciona especialmente a la juventud del Pirineo”. Asimismo valoró que la iniciativa “demuestra cómo el trabajo parlamentario y la negociación política pueden traducirse en soluciones concretas para la ciudadanía”.