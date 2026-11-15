Un veranillo de Sant Martí eterno

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Se han fijado en que, al mirar al cielo y al horizonte, se ven pasar menos bandadas de aves que otros años para esta época? ¿Y en que, aunque sigue habiendo muchas, no hay tantas palomas torcaces como en otros otoños? Se trata, como ocurre con el menor consumo de combustible en las calefacciones, de uno de los efectos secundarios de las temperaturas inusualmente altas que se registraron en octubre y que se siguen dando en noviembre.

Según los datos facilitados por Aemet, las temperaturas que están registrando las estaciones de su red se encuentran entre 4º y 8º grados por encima de las medias en el caso de las mínimas y entre 4º y 6º en el de las máximas. Se trata de anomalías térmicas que tienen como valores de referencia los del periodo 1991-2020, cuando la aceleración antropogénica del cambio climático ya estaba activada.

“Destaca especialmente la anomalía de las mínimas”, explica Ramon Pascual, delegado de Aemet en Catalunya, quien anota que, si la meteorología no cambia, noviembre “se calificaría de extremadamente cálido”.

Las previsiones apuntan a una prolongación del calor, con las mínimas entre 9º y 11º y las máximas entre 19º y 21º en Lleida, horquillas de 5º a 9º y de 15º a 19º en La Seu o variaciones de 1º a 7º y de 12º a 16º en Vielha la semana que viene.

El calentamiento global, que afecta a la vida cotidiana de las personas y a la de los animales, lleva desde finales de septiembre añadiendo santos con veranillo a los tradicionales de Sant Miquel (29 de septiembre) y Sant Martí (11 de noviembre), tal y como se puede observar en los gráficos de esta página.

La RAE define veranillo como un “tiempo breve en que, en España, suele hacer calor durante el otoño”, algo que ya resulta ser más habitual que extraordinario si se tiene en cuenta, por ejemplo, que desde el cambio de estación en la capital apenas ha habido diez días más fríos o doce menos cálidos de lo habitual. El contraste es aún mas acusado en el Pirineo.

El hecho de que se estén registrando escenarios metorológicos similares en el centro y en el sur de Europa está retrasando las migraciones de los pájaros hacia la península ibérica, tal y como revelan conteos oficiales como los del francés GIFS (Grupo de Invstigación sobre la Fauna Salvaje), que cifran en poco más un millón las torcaces que han cruzado este año los Pirineos hacia el sur cuando el año pasado fueron 1,4 millones y el anterior, más de dos. Los mosquitos, por ejemplo, se mantienen activos mientras las temperaturas mínimas no bajan de 10º ni la media diaria de 15º, algo que todavía no ocurre de manera frecuente en el llano de Lleida, aunque sí en la montaña.