Esther Boix, arte y compromiso

La exposición fue inaugurada el domingo 8 de noviembre y es posible gracias a la colaboración con la Fundació Vila Casas.

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Espai Guinovart de Agramunt dedica una exposición a Esther Boix Pons (Llers, 1927 – Anglès, 2014), una de las artistas más singulares de la pintura catalana de la segunda mitad del siglo XX, concretamente de la posguerra. La muestra, articulada en colaboración con la Fundació Vila Casas, llega en vísperas del centenario de su nacimiento y explora su compromiso social, feminista y pedagógico.

A través de un lenguaje plástico lleno de fuerza expresiva, la obra de Esther Boix se presenta como un testimonio de resistencia y una herramienta para cuestionar la realidad. La muestra invita a recuperar la trayectoria de una creadora que entendió el arte como un espacio innegociable de libertad y pensamiento crítico.

En una época marcada por la posguerra y las limitaciones impuestas por el franquismo, Boix construyó una voz propia, alejada de los estereotipos que condicionaban el papel de las mujeres artistas. Sus pinturas, intensas y comprometidas, reflejan las desigualdades, las injusticias y las esperanzas de una sociedad en transformación.

Para Esther Boix, pintar significaba tomar partido. Tras una estancia decisiva en Milán, su lenguaje artístico se convirtió en una herramienta de denuncia y de compromiso con la lucha antifranquista. Sus obras de los años sesenta y setenta son un testimonio del deseo de libertad y de la voluntad de construir un mundo más justo y humano. Este compromiso trascendió su producción artística. Convencida del poder transformador de la educación, impulsó, junto con otros pedagogos, la escuela L’ARC, un proyecto innovador que entendía el arte como una experiencia de crecimiento personal, creatividad y pensamiento crítico.

Durante la inauguración, celebrada el pasado domingo 8 de noviembre, se puso en valor la especial relación de Esther Boix con Josep Guinovart, reforzada también por su matrimonio con Ricard Creus.

La exposición es una versión reducida de la retrospectiva presentada recientemente en los Espais Volart de la Fundació Vila Casas de Barcelona. La trayectoria de Esther Boix es también la historia de una mujer que supo superar las dificultades. Las secuelas de una poliomielitis infantil no frenaron su vocación ni su determinación; al contrario, su mirada crítica, su sensibilidad hacia las causas sociales, el feminismo y la defensa del medio ambiente la vinculan con debates que siguen vigentes.

La muestra, titulada Esther Boix: Una dona, un temps, puede visitarse en el Petit Espai del Espai Guinovart de Agramunt hasta el 25 de abril de 2027.