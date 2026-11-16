Feijóo pide el voto para el PP para que Lleida "deje de ser una provincia olvidada"

El candidato a la presidencia por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto este lunes por la mañana en un acto en Vallfogona de Balaguer para que Lleida no siga siendo "una provincia olvidada". Ha presentado el Libro Blanco del Futuro Rural de España, que propone medidas como que los jóvenes que compren su primera vivienda en el mundo rural no paguen impuestos, reducir la burocracia "desproporcionado" de payeses y ganaderos y una fiscalidad específica para ellos, un pacto nacional del agua y garantizar empleo mediante "una migración regulada y ordenada". En este sentido, ha remarcado que "los señoritos que legislan este sector desde la ciudad no nos interesan" y que el modelo autonómico "debe reconocer la singularidad del mundo rural". Asimismo, ha prometido que si gobierna las ayudas al sector primario se otorgarán "de forma inmediata" y que "repartiremos en varios años el pago de impuestos cuando haya una mala cosecha".

También ha prometido beneficios para las explotaciones agrarias que reduzcan la contaminación, destinar 40.000 millones a la renovación del regadío y fomentar la contratación en origen "para que vengan de forma ordenada, legal, vinculada a las necesidades de mano de obra y con voluntad de integrarse". Sobre la migración, ha remarcado que "la diversidad es necesaria, pero si no cumplen nuestras leyes debemos tener derecho a expulsarlos, un migrante no tiene más derechos que un catalán".

Por último, ha asegurado que todo lo que ocupa el gobierno actual de España "es incompetencia" y que propone "un giro profundo". A su vez, Feijóo ha asegurado que en esta campaña "vengo a hacer propuestas, no a hacer el show, ponerme camisetas y bailar con la mujer", en alusión al candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Feijóo ha concluido el acto advirtiendo que "nos faltan 800-900 votos" para que el PP obtenga diputado por Lleida y que ese es su objetivo prioritario. "El diputado no se puede fallar" ha concluido.

En el acto también ha intervenido el candidato del PP al Congreso por Lleida, Roger Melero, que ha recordado que "en 2023 los 4 diputados provinciales votaron a Sánchez" y que "la gente de Lleida quiere y se merece un cambio".

Por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha asegurado que Feijóo "es un hombre de palabra y con sensibilidad a las demandas" del sector primario. Por otro lado, el presidente del PP en Lleids, Xavi Palau, ha remarcado que "el voto al PP en Lleida vale doble, porque si logramos diputado se lo quitaremos a los socialistas, Lleida necesita tener una voz del centroderecha, unifiquemos el voto".