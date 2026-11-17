Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las primeras medidas de guerra cultural del Gobierno de Aragón PP-Vox ya tienen damnificados en la Llitera: los menores no acompañados de origen migrante que residen en régimen de acogida en el centro que gestiona la oenegé Accem en Peralta de la Sal se han quedado sin la asignación de 17 euros que el Gobierno de Aragón les entregaba semanalmente, según indica el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, en su respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada del PSOE Mónica Iglesias.

La asignación semanal es una de las herramientas habituales de los itinerarios de inserción social que se despliegan en estos centros. Tienen como objetivo fomentar su autonomía y mejorar sus rutas de integración social.

Sin embargo, según indica Nolasco en su respuesta parlamentaria, su consejería decidió a finales de julio suprimir la entrega de esa asignacion semanal en tres centros, el de Peralta y dos de Zaragoza, lo que ha afectado a 67 menores.

La medida fue aplicada, señala el consejero, “a los residentes en los centros donde se habían detectado incidencias”, una medida que sostiene que fue adoptada “siempre en su beneficio, protección y en pro de la efectividad de sus programas educativos”.

No obstante, sí admite que se trata de una medida indiscriminada en esos establecimientos: “el criterio de aplicación de la medida atiende a las circunstancias objetivas de los centros y nunca a la condición personal de los menores”, asegura.

El centro de menores de Peralta se ha consilidado como un económico del municipio.