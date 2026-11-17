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El ayuntamiento de Fraga está tramitando una modificación de créditos para destinar 200.000 euros a la mejora de la red de caminos, una medida que llega días después de que el PSOE local denunciara en un vídeo difundido a través de sus redes sociales el deterioro de los caminos, en los que resulta frecuente hallar agujeros de varios centímetros de profundidad. Hace dos meses, en el pleno del mes de septiembre, el equipo de gobierno había sacado adelante una aportación de solo 40.000 € para ese objetivo, cuya dotación había quedado reducida a la mitad en los presupuestos municipales de este año.