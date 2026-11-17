Dos heridos leves en accidentarse dos vehículos en la A-2, a la altura de Sidamon
Un carril había quedado cortado. Siguen registrándose congestiones en la circulación del tráfico
Una grúa y un taxi han chocado a lo A-2, en el punto kilométrico 475 en sentido Lleida -a la altura de Sidamon-, a las 14:24 horas de este martes. A raíz del accidente hay dos personas con heridas de carácter leve.
Un carril ha quedado cortado después de que los servicios de emergencia hayan llevado a cabo maniobras de excarcelación para mejorar la circulación del tráfico, que registra retenciones.
Ampliaremos información.