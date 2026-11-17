El choque ha estado entre una grúa y un taxiSEGRE

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Una grúa y un taxi han chocado a lo A-2, en el punto kilométrico 475 en sentido Lleida -a la altura de Sidamon-, a las 14:24 horas de este martes. A raíz del accidente hay dos personas con heridas de carácter leve.

Un carril ha quedado cortado después de que los servicios de emergencia hayan llevado a cabo maniobras de excarcelación para mejorar la circulación del tráfico, que registra retenciones.

Ampliaremos información.