Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los cortes de circulación por obras en la carretera del puerto de la Boniagua (C-28) serán más flexibles a partir del 28 de noviembre, a las puertas de la temporada de esquí. Es, de hecho, la fecha en que Baqueira Beret prevé abrir sus puertas al público si las condiciones meteorológicas lo permiten. A partir de entonces, en fin de semana y festivos la calzada abrirá a la circulación aunque de forma restringida: habrá paso alternativo regulado con semáforos.

Frente a estos días, habrá cortes de circulación de lunes a viernes entre las 8.30 y las 14.30 horas en horario de mañana, y de 15.30 a 17.30 horas por las tardes. Fuera de este horario se podrá circular con paso alternativo, como ha sucedido desde el inicio de las obras. Esta intervención comenzó el pasado verano para poner fin al riesgo de desprendimientos y a desplazamientos del terreno que suponen riesgo para la seguridad del tráfico. El pasado febrero, un tramo de escollera se derrumbó y provocó el corte total de la carretera.

Si bien las obras eran una reivindicación del territorio para ganar seguridad y asegurar la movilidad, la larga duración de los cortes provocó quejas entre los conductores al poco de iniciarse los trabajos.